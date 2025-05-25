Двое деток осталась без отца: на шахте 'Степная' погиб горняк. Фото

В воскресенье, 25 мая, во Львовской области произошла трагедия. На шахте "Степная" в результате несчастного случая погиб горняк Костик Василий.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Мужчине было всего 34 года. Двое детей осталась без отца. Причины трагедии пока уточняются.

"Погиб горняк по ремонту горных выработок 34-летний Василий Михайлович Костик. У погибшего осталась жена и двое несовершеннолетних детей. Министерство энергетики Украины выражает искренние соболезнования семье и близким Василия Костика. Светлая и вечная память!" - говорится в сообщении ведомства.

В июне прошлого года во Львовской области произошел обвал на шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района. Тогда погибли двое горняков. Была надежда на их спасение, но впоследствии оказалось, что чуда не произошло.

Напомним, что поздно вечером 22 января 135 шахтеров оказались заблокированными на глубине более 1300 метров. Это произошло в результате аварии на подстанции шахты на Днепропетровщине. Впрочем, благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ведомств аварию удалось оперативно ликвидировать.

На днях чрезвычайное происшествие произошло в украинских Карпатах. В среду, 21 мая, спасатели недалеко от вершины горы Поп Иван обнаружили тело мужчины.

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