'Двигалась без лишних следов и шума': пограничники на Житомирщине зафиксировали прогулку рыси. Видео

На Житомирщине пограничники зафиксировали редкое появление дикого животного – рыси, которая прогуливалась вблизи государственной границы. Хищник попал в поле зрения камер наблюдения во время мониторинга обстановки.

Животное вело себя осторожно и быстро исчезло из кадра. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, инцидент произошел на северном участке границы. Во время планового наблюдения камеры зафиксировали рысь – хищное животное, которое известно своей осторожностью и способностью оставаться незаметным.

По данным пограничников, животное двигалось практически бесшумно, не оставляя лишних следов. Его поведение свидетельствовало о хорошем ориентировании на местности и естественной осторожности, присущей этому виду.

В Госпогранслужбе отмечают, что приграничье имеет свои правила, и контроль за этой территорией осуществляется постоянно. Кроме диких животных, которые естественно обитают в этих лесных массивах, ежедневную службу здесь несут украинские пограничники.

Рысь исчезла так же неожиданно, как и появилась, не нарушив спокойствия на участке. Вместе с тем государственная граница, как подчеркивают в ведомстве, остается под надежным контролем.

