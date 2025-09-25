УкраїнськаУКР
Дверцы холодильника – худшее место: рассказываем, где именно хранить яйца, чтобы они были свежими

Яйца – очень полезный продукт, который нужно есть всем. А готовить их можно по-разному – жарить, варить, делать вкусные омлеты, яичницу, яйца-пашот. Очень важно знать, как, сколько и где можно хранить яйца, чтобы они были свежими. 

Редакция FoodOboz делится полезной информацией о том, как и где именно в холодильнике нужно хранить яйца. 

Лучше всего хранить яйца в холодильнике

А именно на средней полке, ближе к задней стенке, и что важно – в их оригинальной упаковке. Кладите их острым концом вниз, чтобы воздушная камера была сверху, что сохраняет желток в центре и продлевает срок годности.

Почему именно средняя полка холодильника 

Выбирайте средние полки холодильника, а не дверцы, где температура нестабильна из-за частого открывания. И лучше – ближе к задней стенке, так как это самая стабильная часть холодильника, где температура остается постоянной.

Как именно хранить яйца, чтобы они были свежими 

В оригинальной упаковке, так как эта упаковка защищает яйца от ударов, бактерий и посторонних запахов.

Почему именно острым острым концом вниз

Это поможет воздушной камере оставаться сверху, удерживая желток по центру и продлевая свежесть.

Чего следует избегать 

Дверцы холодильника

Так как там температура часто меняется, что негативно влияет на срок годности яиц.

Мытье перед хранением 

Не мойте яйца перед тем, как класть их в холодильник. Это удаляет естественный защитный слой скорлупы, делая яйцо более уязвимым к бактериям.

Хранение рядом с пахучими продуктами 

Не кладите яйца рядом с продуктами, которые имеют сильный запах, например лук или сыр, ведь пористая скорлупа может впитывать эти запахи.

