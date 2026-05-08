Дважды потерял дом, прошел плен РФ и получил шанс на новую жизнь: защитник Мариуполя проходит путь посттравматического роста с 'Сердцем Азовстали'

Защитник Мариуполя, пограничник Алексей Белоусов, который пережил российский плен и дважды терял дом из-за оккупации, получил комплексную поддержку от проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова. В рамках программ помощи защитник прошел лечение и стал обладателем новой квартиры для своей семьи.

Алексей родом из Дебальцево. После оккупации города в 2014 году он вместе с женой и тремя детьми начал новую жизнь в Бердянске. С началом полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту Мариуполя в составе пограничных войск.

Во время обороны города Алексей выполнял боевые задачи на передовой, неоднократно прорывался из окружения вместе с побратимами и участвовал в уличных боях. Именно тогда он увидел сцены, которые запомнил на всю жизнь.

"Была короткая пауза между обстрелами, когда люди перебегали из подвала в подвал. Я увидел маму с двумя мальчиками 4–5 лет. Один держал свою собаку. У меня тогда сердце сжалось, потому что они могли взять какие-то вещи или еду. Это маленькие люди с огромным сердцем", – вспоминает защитник.

Во время одной из попыток прорыва из окружения Алексей попал в российский плен. В неволе он провел более двух лет, пережив пытки, голод и постоянное психологическое давление. За это время защитник потерял почти треть своего веса.

"Я был в камере с молодыми ребятами, морпехами. Целыми днями нам рассказывали, что Украины уже нет. Почти все были в отчаянии. Я в это не верил и говорил, что за нас бьются и всех обязательно вернут домой", – говорит пограничник.

После возвращения из плена Алексей получил комплексную поддержку от проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали". Защитнику провели дорогостоящее лечение и операцию по протезированию суставов, а также предоставили трехкомнатную квартиру в рамках программы "Дома".

Защитник уже задумывается над новой профессией. Хочет выучиться на психолога и помогать собратьям. А "Сердце Азовстали" поможет ему получить высшее образование.

В организации отмечают: помощь защитникам не заканчивается лечением. Экосистема проекта построена по принципу посттравматического роста – от реабилитации до самореализации в гражданской жизни.