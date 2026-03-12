Два знака зодиака могут вернуть старую любовь в марте

Март – благоприятный месяц для возрождения старых чувств. В это время знаки зодиака имеют наибольший шанс восстановить отношения с бывшими партнерами.

Эмоциональный прорыв ожидает Рыб и Раков, пишет Ofeminin. Они смогут решить старые проблемы, лучше понять собственные потребности в отношениях и вернуть любовь. Больше читайте в гороскопе.

Рыбы

Рыбы чувствительны и романтичны по своей природе. В последнее время вы могли переживать кризисы и разрывы отношений из-за влияния Сатурна. Нептун, в свою очередь, вносил в них ясность.

В марте, когда Меркурий будет ретроградным в Рыбах, вы сможете пересмотреть свои эмоциональные потребности. Это благоприятный период для честности, разрешения старых недоразумений и восстановления связи с прежними. Теперь вы будете стремиться к примирению и отложите свою гордость.

Рак

Чувствительные и заботливые Раки часто разрывают отношения из-за страха быть отвергнутыми. В марте, под влиянием ретроградного Меркурия в Рыбах, у вас появится шанс исправить прошлые недоразумения.

Вы почувствуете сильные эмоции и тоску по хорошим временам. Это будет побуждать Раков к примирению с бывшим партнером. Удачу вам также принесет Юпитер – будет оставаться в вашем знаке до июля. Шансы на счастье значительно возрастут. В отношениях важно быть честными, последовательными и готовыми выражать свои чувства.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

