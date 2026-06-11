Два знака зодиака, которых поцеловала удача: кто же они
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Астрологи отмечают, что среди всех созвездий особой удачей и благосклонностью планет (в частности, Юпитера) наделены Стрельцы и Рыбы. Они точно любимчики жизни и удача является их лучшим другом.
Как пишет издание Hofeminin, среди всех знаков зодиака, эти два – просто абсолютно всегда на коне, им везет во всем, за что они берутся.
Стрелец
Покровительство планеты удачи делает их главными везунчиками по умолчанию. Они легко идут по жизни, притягивают изобилие и часто оказываются в нужном месте в нужное время.
Рыбы
Обладают поразительной интуицией. Их часто называют "любимчиками судьбы", так как они способны избегать многих жизненных неприятностей и находить выход из самых сложных ситуаций.
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