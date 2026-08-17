Два года назад переехал с Донбасса: Россия убила горняка во время массированного удара по шахте на Днепропетровщине. Фото

В понедельник, 17 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала беспилотниками одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. Вследствие обстрела погиб 52-летний шахтер Валентин Капитанов.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Группы ДТЭК. Мужчина перебрался в Павлоград два года назад из Торецка Донецкой области.

После переезда Валентин устроился на работу на шахту ДТЭК. Коллеги запомнят его как искреннего человека и настоящего профессионала.

В ДТЭК выразили соболезнования родным и близким шахтера, всем, кто знал его и работал рядом. Там пообещали оказать семье Валентина всю необходимую поддержку.

"Светлая память шахтеру, погибшему в борьбе за свет", – добавили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа военные российской оккупационной армии нанесли удар по шахте в Днепропетровской области. Вследствие атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

Враг атаковал объект в Богдановской громаде Павлоградского района с помощью беспилотников, там возник пожар. Известно, что обстрел привел к значительным повреждениям инфраструктуры предприятия.

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