Древние украинские блюда, которые обычно готовили летом: они имели особое значение

Летняя кухня наших предков была простой, сытной и максимально сезонной. Она строилась на том, что давала природа: свежие овощи, зелень, ягоды и фрукты. Многие блюда готовили из того, что только что собрали на огороде, в саду или в лесу. Эти рецепты были не только питательными, но и объединяли семьи за одним столом. Сегодня они снова становятся популярными благодаря своей натуральности и традиционному вкусу.

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Подборкой традиционных украинских блюд поделились yizhakultura в Instagram.

Юшки и холодники

Летом украинцы часто варили легкие супы на основе свежих овощей, грибов, рыбы или мяса. В жаркие дни популярным был холодник – прохладная похлебка со свежими овощами и зеленью. Такие блюда хорошо утоляли голод и освежали в жару.

Фруктовые и ягодные кисели

Кисель в древности готовили не только как десерт, но и как легкое питательное блюдо. Его варили из яблок, слив, земляники, черники, загущали мукой или крахмалом. Иногда к киселю добавляли молоко, сливки или сметану, получая нежный и сытный напиток.

Салаты из свежих овощей

Летние салаты были обязательной частью меню. Использовали огурцы, помидоры, редис, капусту, листья салата и укроп. Заправляли такие блюда чаще всего домашним ароматным маслом – льняным, конопляным или маковым, а иногда сметаной.

Вареники и летняя выпечка

Лето – время ягод и фруктов, поэтому хозяйки готовили вареники с вишнями, земляникой, черникой, а также пироги и пирожки с фруктовой начинкой. Это были не только будничные блюда, но и часть праздничного стола.

Волок или натина

Это блюдо готовили из свежей зелени – щавеля, шпината, крапивы, свекольной ботвы и лебеды. Зелень мелко рубили, тушили в сметане и заправляли чесноком. Ели натину с хлебом, часто запивая сывороткой или простоквашей.

Мацик

Мацык – это вяленое мясо, популярное на Полесье. Его делали из свинины: мясо солили, плотно набивали в полотняные мешочки или свиные желудки, сушили в печи, а затем подвешивали на чердаке для созревания. Такой продукт имел особый аромат и был питательным блюдом для тяжелой полевой работы.

Мандрики

Мандрики – обрядовая выпечка из творога, которую традиционно готовили на праздник Петра и Павла. В давние времена под этим названием также имели в виду высушенные сырные шарики, похожие на современный курт. Мандриками угощали пастухов, считая их символом благополучия и защиты от невзгод.

Шулики

Шулики (их еще называли ломанцы) – блюдо, которое готовили на Маковея. Лепешки разламывали на куски, смешивали с растертым маком и разведенным медом. Ели их ложками из общей миски, что подчеркивало дух единства и семейности.

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