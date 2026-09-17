Дрессировщик собак назвал энергичную породу, которую он никогда бы не завел

Кинолог назвал породу собак, которую все обожают, но при этом он не рекомендовал бы её для шумной семьи. Хотя эти собачки могут выглядеть мило, им требуется много внимания для надлежащей стимуляции.

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Уилл Атертон, специалист по поведению собак, у которого 983 000 подписчиков в TikTok, выделил спаниелей как сложный вариант для людей с детьми. Многих привлекает эта порода, потому что это ласковые, общительные собаки с большими, выразительными глазами и жизнерадостным, "всегда готовым ко всему" характером.

Они достаточно умны и стремятся угодить, что обеспечило им репутацию замечательных компаньонов для людей, которые хотят собаку, которая любознательна, хорошо поддается дрессировке и любит быть частью происходящего. Но те же черты, которые делают их такими привлекательными, могут превратить их в обузу для большой семьи.

Многие спаниели отличаются высоким уровнем энергии и сильным рабочим инстинктом, а это означает, что им требуется много ежедневных физических упражнений и умственной стимуляции, чтобы оставаться спокойными и хорошо себя вести.

Если им скучно или они недостаточно физически активны, они могут стать шумными, разрушительными, беспокойными или чрезмерно требовательными, особенно в занятых семьях.

Откровенное видео Вилла собрало тысячи просмотров, что вызвало обсуждение среди его подписчиков. Один из них прокомментировал: "У меня два спаниеля, и, честно говоря, я полностью с вами согласен".

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