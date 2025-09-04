Надо ли чистить зубы собаке: ветеринары разрешили спор

Некоторые владельцы собак регулярно чистят зубы своим собакам, но другие не уверены, стоит ли им этим беспокоиться. Мы, люди, чистим зубы каждый день, но, конечно, животные не делают того же.

Так есть ли смысл чистить зубы своей собаке, если другие животные не получают такого же лечения? Группа ветеринаров прояснила этот вопрос, пишет Express.

Один пользователь Reddit заинтересовался и спросил других, регулярно ли они чистят зубы своим собакам. Многие люди сказали, что стараются делать это как можно чаще, но другие признались, что их собаки просто не позволяют им этого делать, поэтому они не беспокоятся.

Трое ветеринаров из ветклиник VCA, доктор Малкольм Вейр, доктор Лоррейн Гискокс и доктор Ян Беллоуз, рассказали, что следует чистить зубы своей собаке, и вот как часто это следует делать. Они обнаружили, что примерно 80 процентов собак старше трех лет имеют пародонтоз в виде воспаления или инфекции тканей, окружающих зубы. Это заболевание начинается как гингивит, вызванный зубным налетом, и часто прогрессирует, поражая костные лунки зубов, что может быть довольно болезненным для вашей собаки, а его лечение довольно дорогостоящее.

Хотя многие люди не беспокоятся о чистке зубов своих собак, эти ветеринары говорят, что им на самом деле следует чистить зубы так же часто, как и людям, по крайней мере дважды в день. Чистить их хотя бы три раза в неделю – это минимум для удаления зубного налета.

Чтобы добиться успеха, эксперты советуют сделать этот процесс приятным для вашей собаки. Пусть собака возьмет немного зубной пасты с вашего пальца и постепенно начнет привыкать к этому процессу. Однако не используйте человеческую зубную пасту. Ваша собака, вероятно, проглотит ее, поэтому важно приобрести безопасную для этого.

