Дожди только в одном регионе: какой будет погода в Украине 15 августа

В Украине в пятницу, 15 августа, погода будет сухой – только в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди. Жарко будет на юге и местами на западе страны.

Прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра. Практически на всей нашей территории синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключения – Луганская и Донецкая, Киевская, Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская области.

Жара достигнет +35, но не везде

Как пояснили специалисты, отсутствие дождей вызвано антициклоном, центр которого расположился несколько севернее территории нашего государства.

Температурный фон в ночные часы будет в пределах +11...+16 градусов в большинстве областей. Теплее будет на юге и на Закарпатье – +16...+21.

Днем столбики термометров будут достигать +23...+28, но на Прикарпатье и юге – до +30 градусов. Наиболее высокие показатели УкрГМЦ прогнозирует на Закарпатье. Там будут фиксировать до +35 градусов сильной жары.

Ветер в Украине будет северо-западным, 5-10 метров в секунду.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ожидает, что погода до конца этой недели (до 17 августа) почти везде будет сухой и не слишком жаркой. Однако в воскресенье в отдельных областях вероятны кратковременные дожди, а на юге – сильная жара до +38 градусов.

