Дожди, снег и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине. Карта

12 декабря в Украине ожидается ветреная погода с порывами западного и северо-западного ветра до 15-20 м/с. В ночные часы осадки пройдут на юге и востоке, а днем дожди возможны на Левобережье. Вечером атмосферные фронты принесут умеренные осадки на север и Харьковскую область.

Видео дня

Прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она также предоставила карту распределения ветра и осадков, которые ожидаются в течение пятницы.

По данным синоптика, ночная температура будет оставаться плюсовой во всех регионах в пределах +2...+6 °C. Днем воздух прогреется до +4...+8 °C, а на юге — до +10 °C. Несмотря на относительно теплую погоду, погодные условия будет определять сильный ветер, который местами будет достигать штормовых значений. В столице 12 декабря ожидается теплый и ветреный день, температура будет достигать около +8 °C. В течение дня возможны локальные дожди.

По прогнозу Диденко, в ночной период осадки пройдут на южном и восточном направлениях, а на северо-востоке — с фазой мокрого снега. Днем незначительные дожди возможны на Левобережье. Вечером атмосферные процессы активизируются на севере страны, что приведет к увеличению количества осадков и в районе Харькова. Начиная с 13-14 декабря, ожидается снижение температуры в большинстве областей. Хотя похолодание будет умеренным, синоптики предупреждают о риске гололеда из-за перехода температуры через нулевые значения. Более темное время суток в сочетании со скользкими дорогами и тротуарами может усложнить передвижение, поэтому эксперты советуют учитывать возможное ухудшение условий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается кратковременное, но заметное снижение температуры. Местами столбики термометров опустятся до –12 градусов. Самым холодным будет период с 13 по 16 декабря, когда похолодание распространится с севера и востока страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!