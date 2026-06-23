В Великобритании сокращают движение поездов из-за экстремальной жары: что посоветовали пассажирам

В Великобритании из-за сильной жары железнодорожные компании сокращают движение поездов. Британские железнодорожные компании заявляют, что планируют в течение следующих трех дней выполнять меньше рейсов, чем обычно, и также существует риск дальнейших перебоев в движении.

Видео дня

Пассажирам рекомендуют совершать только самые необходимые поездки или вообще отказаться от них. Те, у кого уже куплены билеты, могут получить полное возмещение, если передумают ехать. Об этом сообщило издание Dpa international.

Что известно

Железнодорожная отрасль в Великобритании готовится к проблемам, вызванным сильной жарой, таким как провисание воздушных электрических проводов, деформация рельсов и возможные пожары вдоль линий электропередачи.

Пассажирам посоветовали по возможности выезжать в путь раньше и иметь при себе бутылку с водой.

Железнодорожная компания Avanti West Coast отметила, что планирует выполнять меньше рейсов, чем обычно, со вторника по четверг, к тому же существует риск дальнейших перебоев в движении. Также компания разрешила пассажирам воспользоваться более ранним рейсом, чем тот, который они забронировали, без дополнительной платы.

Кроме того, на данный момент изменены правила возврата билетов.

"Те, у кого билеты забронированы на поездки со вторника по четверг, имеют право на полное возмещение, если они больше не желают путешествовать", — говорится в материале.

В течение трех дней железнодорожная компания Chiltern Railways отменила более половины своих рейсов, "чтобыгарантировать безопасность во время поездок". Это затрагивает маршрут Лондон-Мэрилебон — Бирмингем, Оксфорд и Эйлсбери через Амершем и обратно.

Кроме того, операторы просят пассажиров по возможности воздержаться от поездки.

"Поезда курсируют со значительно сниженной частотой, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров, а это означает, что вы можете столкнуться со значительными задержками и очень перегруженными вагонами", — сообщили в компании.

Другая британская железнодорожная компания Great Western Railway обратилась к населению с просьбой использовать её услуги только для необходимых поездок в среду и четверг — в то время, когда в стране объявлен красный уровень опасности из-за погодных условий.

В компании отметили, что длительные высокие температуры могут повлиять на оборудование поездного парка, особенно на двигатели и системы охлаждения.

Также до пятницы между лондонским Паддингтоном и Редингом будет курсировать меньше поездов, чем обычно.

"Это объясняется тем, что Network Rail не перемещает некоторые узлы — металлические детали, позволяющие поездам менять пути — на маршруте, чтобы снизить риск аварий, которые более вероятны при высоких температурах", — написало издание.

Оператор LNER заявил, что пассажиры, путешествующие во вторник, могут сесть на более ранний рейс, а по возможности вообще не пользоваться маршрутом LNER в среду или четверг.

Юго-Западная железная дорога также опубликовала предупреждение о том, что со вторника по четверг будет выполнять меньше рейсов, чем обычно.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Великобритания вводит полный запрет на социальные сети для детей до 16 лет. Кроме того, для 17-летних юношей и девушек заблокируют прямые трансляции и инструменты для общения с незнакомцами. В то же время в Министерстве науки Великобритании заявили, что также для несовершеннолетних закроют доступ к эротическим чат-ботам с ИИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!