Дожди, но днем до +15: чем порадует погода украинцев 22 октября. Карта

В Украине в среду, 22 октября, днем в большинстве центральных областей ожидается дождь. Ночью он возможен на востоке страны.

В других регионах осадков не предвидится. Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра, опубликованном на сайте ведомства.

Прогноз синоптиков УкрГМЦ

22 октября будет облачно с прояснениями, ветер – юго-восточный (в восточных областях северо-западный), 5-10 метров в секунду.

В ночь на среду будет холодно, всего +1...+6. Воздух днем прогреется примерно до +8...+13, на крайнем западе и юге даже до +15 градусов.

"22 октября в воздушном пространстве над Украиной начнется медленная смена холодных потоков с севера на ощутимо более теплые с южных направлений. Ночь еще будет оставаться холодной, а днем рассчитываем на умеренное тепло.

Давление будет слабо расти, влажность воздуха будет оставаться высокой, будет удерживаться много облаков", – рассказали эксперты на Facebook-странице Укргидрометцентра.

Прогноз украинского синоптика Наталки Диденко

"В среду самой теплой будет погода в южной части Украины и в западных областях, в течение дня ожидается +12...+16 градусов, разве что Ривненская область покажет особый характер, окажется прохладнее, в течение дня не выше +8...+11 градусов", – сообщила Наталка Диденко в Facebook.

По ее данным, в других областях Украины днем 22 октября термометры покажут что-то вроде +7...+12 градусов.

Ночью будет +1...+8 градусов, однако возможны заморозки.

Дожди синоптикиня ожидает на Харьковщине, Луганщине, Черкасщине, Ривненщине (локальные), вечером – на Киевщине. Другие регионы проведут субботу без каких-то особых осадков, хотя с облачностью и туманами.

В Киеве 22 октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов. Осадков не прогнозируется.

Диденко предупредила, что 24–25 октября через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт. "Погода усложнится, атмосферное давление будет прыгать, пройдут дожди и усилится ветер", – отметила она.

