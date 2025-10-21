Облачно с прояснениями и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 октября

В Киевской области в среду, 22 октября, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 22 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, день будет облачным – с самого утра в Киеве небо покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!