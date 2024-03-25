Дожди не прекратятся? Синоптики уточнили прогноз на вторник и рассказали, чего ждать украинцам. Карта

Во вторник, 26 марта, в ряде областей Украины ожидается дождливая погода. Осадков не предвидится только на западе и востоке нашей страны.

Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до 13 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дожди в этот день ожидаются на юге Украины – в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. Также синоптики прогнозируют осадки в Черкасской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Несмотря на осадки, температура в этой части страны будет высокой. В течение дня ожидается +10…+12 градусов.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях в течение дня будет переменная облачность. В этих регионах будет еще теплее – столбики термометров днем покажут +13 градусов.

Сухо во вторник будет и на западе Украины. Синоптики прогнозируют переменную облачность и +10…+12 градусов. На Закарпатье в этот день потеплеет до 13 градусов.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха не исключает погодных сюрпризов до конца марта, однако сейчас, по ее данным, фиксируется тенденция к незначительному постепенному потеплению.

Напомним, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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