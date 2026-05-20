Дожди не будут утихать: какой будет погода в Украине 20 мая. Карта
В среду, 20 мая, погода в Украине будет по-летнему теплой, в то же время почти всю территорию страны накроют дожди и грозы. Кроме того, не исключены град и шквалы.
Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, ожидаются опасные метеорологические условия.
Так, 20 мая будет облачно с прояснениями. Осадки пройдут почти по всей стране, а на юге и в центральных областях ожидаются ливни, град и шквалы.
Днем в Украине, кроме большинства западных областей, умеренные дожди. А в южной части, большинстве центральных областей и на Житомирщине местами пройдут значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории ожидается умеренный, преимущественно северный ветер, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах +12...+17 градусов. Днем столбики термометров будут достигать летних показателей +22...+27.
И только на западе страны обойдется без осадков, но будет несколько прохладнее. Ночью температура воздуха составит +8...+13°, днем комфортные +18...+23.
На большей территории Украины объявлено штормовое предупреждение
Метеорологи предупреждают, что 20 мая в Украине, кроме большинства западных областей, грозы; в южной части, центральных (кроме Полтавской) и Житомирской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с
Из-за сложной погоды в этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.
К слову, поздно вечером 19 мая на Киевщине бушевала мощная непогода. Область накрыла гроза с сильным ветром, а в некоторых населенных пунктах выпало значительное количество града.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, 40-градусной жары этим летом не будет. По ее словам, в Украине в последнее время наблюдаются определенные тенденции к размытию сезонов и более контрастные переходы между ними. Между тем относительно погоды на лето 2026 года четких прогнозов нет, а предположения о чрезмерной жаре являются преувеличенными.
