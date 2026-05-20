В среду, 20 мая, погода в Украине будет по-летнему теплой, в то же время почти всю территорию страны накроют дожди и грозы. Кроме того, не исключены град и шквалы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, ожидаются опасные метеорологические условия.

Так, 20 мая будет облачно с прояснениями. Осадки пройдут почти по всей стране, а на юге и в центральных областях ожидаются ливни, град и шквалы.

Днем в Украине, кроме большинства западных областей, умеренные дожди. А в южной части, большинстве центральных областей и на Житомирщине местами пройдут значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории ожидается умеренный, преимущественно северный ветер, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +12...+17 градусов. Днем столбики термометров будут достигать летних показателей +22...+27.

И только на западе страны обойдется без осадков, но будет несколько прохладнее. Ночью температура воздуха составит +8...+13°, днем комфортные +18...+23.

На большей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

Метеорологи предупреждают, что 20 мая в Украине, кроме большинства западных областей, грозы; в южной части, центральных (кроме Полтавской) и Житомирской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с

Из-за сложной погоды в этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.

К слову, поздно вечером 19 мая на Киевщине бушевала мощная непогода. Область накрыла гроза с сильным ветром, а в некоторых населенных пунктах выпало значительное количество града.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, 40-градусной жары этим летом не будет. По ее словам, в Украине в последнее время наблюдаются определенные тенденции к размытию сезонов и более контрастные переходы между ними. Между тем относительно погоды на лето 2026 года четких прогнозов нет, а предположения о чрезмерной жаре являются преувеличенными.

