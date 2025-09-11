Дожди накроют запад Украины: синоптик дала детальный прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 12 сентября, дожди накроют запад Украины. А вот температура воздуха интересно распределится по всей территории нашего государства.

Синоптик Наталья Диденко опубликовала подробный прогноз погоды. Она отметила, что север, центр, восток и южная часть будут и дальше в сухой воздушной массе.

"Антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток. А вот температура воздуха интересно распределится", – добавила синоптик.

В восточных областях и в прибрежных районах умеренно тепло, днем ожидается +22+24 градуса. В центральных областях будет очень тепло, +24+28 градусов, однако в Винницкой области местами +20+23 градуса.

В южной части тепло, +24+28 градусов, однако на юге Одесской области будет неожиданно свежее, +22+26 градусов.

В северных областях также будет очень тепло, +24+27 градусов, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19+22 градуса.

"И самой интересной будет температурная картинка в западной части Украины. Полоса, которая вытянется от Волыни, Ривненской области через Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую области до Черновицкой области – холодно, предполагается +16 +19 градусов, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовщины +23 +25 градусов!" – сообщила синоптик.

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве 12 сентября дождей не ожидается, однако близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками. Поэтому и ощущения будут более прохладные, чем реальные на термометре, ожидается в столице завтра +23 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом на этой неделе, вплоть до пятницы, 12 сентября, в Украине ожидаются дожди, местами с грозами. Также в целом будет облачно с прояснениями.

Также напомним, что климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

