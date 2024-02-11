Дожди, мокрый снег и не только: украинцев предупредили о плохой погоде 11 февраля, объявлен І уровень опасности

В воскресенье, 11 февраля, в южной части и большинстве центральных областей Украины без существенных осадков. На остальных территориях ожидается небольшой дождь, ночью в северных областях дождь с мокрым снегом, в восточных областях умеренный мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозу специалистов, на большей части территории ночью и утром туман; в северных и восточных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму 7-9° тепла, на востоке и северо-востоке страны около 0°; днем в северных и восточных областях 3-8° тепла, на остальных территориях 7-12°, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму 11-16° тепла.

В Киеве в воскресенье ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 5° тепла.

Отдельно Укргидрометцентр дает предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по всей стране. 11 февраля ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м. "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", – предупредили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Украине ожидаются температурные контрасты – от небольшого мороза до почти летних "плюсов". Февраль решил продемонстрировать украинцам свой нестабильный характер.

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