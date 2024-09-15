Дожди, местами значительные: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник, 16 сентября

Синоптики предупреждают, что в понедельник, 16 сентября, ожидаются дожди. Местами возможны значительные осадки.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". На остальной территории прогнозируется переменная облачность, без осадков.

В большинстве западных, южных областей и в Крыму будет облачно с прояснениями. возможны умеренные дожди. Ночью в Карпатах, Прикарпатье и Одесщине местами значительные дожди.

Ветер восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в западных областях ночью 10-15 °, днем 19-24 °, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18 °.

В Киевской области 16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. В Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°.

Кроме того, синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации. Впрочем, негативных последствий не ожидается.

"16 и 17 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8 часов. В местах прохождения интенсивных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока", – говорится в сообщении синоптиков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальница отдела агрометеорологии УкрГМЦ Татьяна Адаменко предположила, что в этом году в Украине может не быть бабьего лета – периода, когда после похолодания приходит ощутимое потепление. Сейчас в нашей стране продолжается метеорологическое лето, а понижение температуры в ряде областей – временное.

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