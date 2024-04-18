Дожди или солнце? Синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине на Пасху

В Пасху, которую православные христиане в этом году будут праздновать 5 мая, в Украине ожидается умеренный дождь. Жара не прогнозируется, столбики термометров будут "плавать" в пределах +11+19 градусов по Цельсию.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики сайта Meteo.ua. В то же время климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух рассказала OBOZ.UA, что осадков в этот день не ожидается.

По данным синоптиков Meteo.ua, в Киеве на Пасху прогнозируется +11+13 градусов с небольшим дождем. В Одессе будет теплее всего на пару градусов – от +13 до +15 тоже с осадками.

Во Львове температура воздуха прогреется до +11+15 градусов по Цельсию, а в Николаеве столбики термометров "доползут" до +17. Самой теплой Пасха будет на западе страны – в Ужгороде ожидается +12+19 градусов по Цельсию. А вот в центральной части страны, в частности, в Черкассах прогнозируется +11+15.

Напомним, согласно прогнозу Балабух, лето в Украине будет на 1-2 градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет летняя жара. Аномально теплая погода может быть в западных, южных и юго-западных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в службе мониторинга изменения климата Европейского Союза сообщили, что в этом году мир пережил самый теплый март за всю историю наблюдений, завершив 12-месячную серию рекордов, во время которой каждый месяц был самым жарким. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса Цельсия выше средней температуры доиндустриального периода 1850-1900 годов.