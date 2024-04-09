Март 2024 стал самым жарким за всю историю наблюдений

В этом году мир пережил самый теплый март за всю историю наблюдений, завершив 12-месячную серию рекордов, во время которой каждый месяц был самым жарким. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса Цельсия выше средней температуры доиндустриального периода 1850-1900 годов.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию службы мониторинга изменения климата Европейского Союза (C3S). По данным C3S, заканчивающиеся мартом 12 месяцев считаются самым жарким зарегистрированным 12-месячным периодом на планете.

"Мы очень обеспокоены долгосрочной тенденцией с исключительными рекордами. Такие записи - месяц за месяцем, действительно показывают, что наш климат меняется, меняется быстро", - сказала заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Набор данных C3S достигает 1940 года, и ученые проверили их, сравнивая температурные показатели, чтобы подтвердить, что прошлый месяц был самым жарким мартом доиндустриального периода.

Наша планета уже ощутила влияние экстремальной погоды и чрезвычайной температуры.

Так, вызванная изменением климата засуха в регионе тропических лесов Амазонки привела к рекордному количеству лесных пожаров в Венесуэле в январе-марте этого года. В то же время, засуха в Южной Африке уничтожила урожай и оставила миллионы людей голодными.

Ученые также предупредили в прошлом месяце, что в Южном полушарии, вероятно, разворачивается массовое обесцвечивание кораллов, вызванное потеплением воды, и может стать самым худшим в истории планеты.

В C3S отметили, что основной причиной чрезвычайной жары были выбросы парниковых газов, вызванные человеком. Другим фактором, повышающим температуру, является Эль-Ниньо – природное явление, вызывающее нагрев планеты.

Эль-Ниньо достиг пика в декабре-январе и сейчас слабеет, что может помочь прервать горячую полосу ближе к концу года.

Но несмотря на ослабление Эль-Ниньо в марте, средняя температура поверхности моря в мире достигла рекордно высокого уровня за любой месяц, а температура морского воздуха оставалась чрезвычайно высокой, сообщили в C3S.

"Основным фактором потепления являются выбросы ископаемого топлива", - подчеркнул Фридерик Отто, климатолог из Института Грантема Имперского колледжа Лондона.

Если не удастся сократить эти выбросы, это и дальше будет способствовать потеплению планеты, что приведет к более интенсивным засухам, пожарам, жарам и сильным дождям, отметил Отто.

Как сообщал OBOZ.UA, последнее десятилетие было самым жарким за всю историю климатических наблюдений, а 2023 год побил все климатические рекорды. В то же время 2024 год может быть еще хуже. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН. В связи с глобальным изменением климата ВМО объявила о красном уровне тревоги.

Ученые заговорили о "климатическом коллапсе", который может привести к серьезным глобальным климатическим изменениям, а страны Европы претерпели бы основной удар.