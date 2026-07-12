Дожди и тучи: чем удивит погода в воскресенье, 12 июня. Карта

Согласно последним прогнозам синоптиков, в воскресенье, 12 июля, по всей стране ожидается переменная облачность. Во всех регионах Украины возможны кратковременные дожди и грозы.

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Юго-западный, а позже днем и северо-западный ветер не превысит 5–10 м/с. Так обещают специалисты Укргидрометцентра.

Температура в Украине

В целом сегодня ночью температура воздуха не превысит 9–14°. Однако уже днем воздух прогреется до приятных 20-25°. Как всегда, на юге и юго-востоке страны будет теплее – если ночью здесь 13-18°, то днем уже 23-28°.

Погода в столице

Такую же погоду обещают и Киевской области вместе со столицей. В частности, здесь 12 июля ожидаются "переменная облачность, местами кратковременные дожди" и умеренный ветер с порывами максимум до 5-10 м/с.

Температура в области ночью составит 9–14°, а днем – 20–25°. То же самое и непосредственно в Киеве.

Что говорят специалисты

В целом 12 и 13 июля синоптическая ситуация в Украине не изменится.

"Прогнозируем нестабильную погоду, которую будет вызывать область пониженного давления с севера и связанные с ней атмосферные фронты, периодически приносящие в большинстве областей кратковременные дожди (от небольших до умеренных) и грозы. Ночью их ожидаем местами, а днем почти повсеместно – за счет конвекции после прогрева влажной воздушной массы", – поясняют в Укргидрометцентре.

То есть не только сегодня, но и завтра днем в большинстве областей повсеместно ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как сообщал OBOZ.UA, во второй половине июля в Украине прогнозируют возвращение сильной жары. Ее пик придется на период с 17 по 20 июля, когда в южных областях и на Донбассе местами столбики термометров могут подняться до +36 °С.

Согласно данным ученых, над Атлантикой формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

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