Дожди и противная морось: чем удивит погода украинцев 6 октября. Карта

В понедельник, 6 октября, погода в Украине будет преимущественно облачной и влажной. Почти по всей стране ожидаются осадки, однако в большинстве регионов они будут незначительными.

Температура воздуха при этом особо не изменится. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале и Украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Небольшие дожди, в северных и восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром в Украине местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – сказано в прогнозе.

Диденко уточнила, что дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины или плотная облачность, или "какая-то противная морось".

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, на юге – 8-13 по Цельсию. Днем столбики термометров покажут 10-15 тепла, на юге и востоке страны – 13-18 градусов, местами и до +20. На высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь ночью с мокрым снегом, температура ночью там составит 0-5 градусов.

Погода на Киевщине

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области в понедельник будет облачно и без существенных осадков. Ночью и утром по области местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 4-9 градусов тепла, днем 10-15 градусов. В Киеве ночью 7-9 тепла, днем 13-15 выше нуля.

"В Киеве понедельник будет облачным, но еще все же не тотально серым, потому что вокруг много красивых листочков) Без существенных осадков, возможны туманы. В течение дня 6-го октября в столице +12+14 градусов", – сообщила Диденко.

