Дожди и порывы ветра: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на субботу. Карта

В субботу, 11 октября, погода в Украине будет влажной и облачной. Осадки накроют всю территорию страны, однако, отмечают синоптики, дожди будут небольшие.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с. Днем в юго-западной части местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по стране составит 5-10 градусов, днем столбики термометров покажут 9-14 градусов тепла.

В Киевской области ожидаются небольшие дожди. Ветер там будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 5-10 градусов, днем будет 9-14 выше нуля. В Киеве ночью 7-9 градусов, днем 10-12 тепла.

Синоптики также объявили предупреждение об изменении гидрологической ситуации.

Начиная с 10 и до 12 октября в результате осадков в бассейне Южного Буга (Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Одесская, Николаевская области) будут продолжаться повышения уровней воды на 0,2-0,4 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, выходные принесут Украине переменную облачность и умеренные температуры. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, местами порывистый, поэтому на открытых пространствах следует быть осторожными.

