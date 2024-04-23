Дожди, грозы и порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на среду, 24 апреля

В среду, 24 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха будет достаточно высокой и на юге достигнет +28 градусов.

По данным Укргидрометцентра, дожди, а днем местами грозы ожидаются в Ривненской, Житомирской и Винницкой областях. Лишь на востоке, Сумщине и Приазовье ночью без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью +5…+10 градусов, на юге до +13. Днем +12...+17, на юге и юго-востоке страны +19...24, в Крыму до +28 градусов.

На высокогорье Карпат ночью мокрый снег, днем дождь; температура ночью около 0, днем +3...+8.

В Киевской области облачно с прояснениями, дождь, днем местами грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью +5...+10 градусов, днем +12...+17. В Киеве ночью +7...+9, днем +13...+15.

В то же время в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях. В частности, 23-30 апреля продолжит повышаться уровень воды на Десне и ее притоке реке Снов, а также на Верхнем Днепре, что вызывает затопление на Черниговщине (II уровень опасности – оранжевый).

Кроме того, 23-25 апреля подтопление ожидается в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевщины, там объявлен I уровень опасности – желтый.

В эти же даты метеорологи прогнозируют подтопление в Одесской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях (І уровень опасности желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве обещают облачную неделю с дождями. К концу недели в столице потеплеет до +22 градусов.

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