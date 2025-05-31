Дождей значительно меньше, но не везде: синоптики сказали, какой будет погода в течение выходных. Видео

Согласно последним данным украинских синоптиков погода в Украине в субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, значительно изменится. Температурный фон будет повышаться, а дождей тоже значительно уменьшится. Осадки возможны только на западе, на востоке и юго-востоке страны.

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Дело в том, что холодная воздушная масса покинет нашу территорию, а из Западной Европы в Украину начнет поступать более теплый воздух. Как отметили в Укргидрометцентре, из-за поля повышенного давления в Украине будет преобладать погода без осадков.

Теплый воздух в страну в эти дни несет северо-западный и западный ветер, скорость которого не превысит 5-10 м/с.

Температура в выходные ночью 9-16°, днем в Украине 20-26°. В Карпатах ночью 2-9° тепла, днем 15-20°.

В первый понедельник лета также будет преимущественно без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой областях и в Крыму ожидается днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура существенно не изменится, однако дневная несколько повысится.

Также синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине. Она связана как с потеплением, так и с возможными грозами. Поэтому с сегодняшнего дня, 31 мая, до 2 июня включительно в Херсонской, Харьковской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернигове в пятницу, 30 мая, люди заметили большой смерч. Он завис в небе под облаками и просматривался со всех районов города. Необычное для Украины природное явление вызвало волну обсуждений. "Матрица дала сбой?" "Это просто на базах НАТО биоколдунов тренируют", - шутили украинцы.

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