"Матрица дала сбой": в Чернигове заметили смерч, зрелище вызвало ажиотаж в сети. Фото и видео

В Чернигове в пятницу, 30 мая, заметили большой смерч. Он завис в небе под облаками и просматривался из всех районов города.

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Необычное для Украины природное явление вызвало волну обсуждений в интернете. Местные жители делились фото и видео вихря в соцсетях, в частности в городских пабликах.

Одна из пользовательниц отметила, что видела смерч и за городом. Он медленно двигался по небу. Другая вспомнила, что немного меньший смерч горожане уже наблюдали в апреле этого года.

Отметим, что торнадо образуются именно с нижней границы кучево-дождевых облаков, что хорошо видно на роликах и фотографиях из Чернигова.

Возникновение смерчей связано с локальной неоднородностью атмосферы – они образуются в результате столкновения неоднородных по влажности и температуре воздушных масс, теплых (внизу) и холодных (вверху) слоев воздуха и сильного бокового ветра.

"Еще этого не хватало для счастья", "Страшно", "Матрица дала сбой?", "Красиво", "Это просто на базах НАТО биоколдунов тренируют", – шутят в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области 26 апреля водители в поле у дороги заметили похожее явление. Вихрь поднимался над землей на несколько десятков метров.

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