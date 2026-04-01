Дождей станет меньше: синоптики сказали, с каких регионов начнется потепление в среду

В среду, 1 апреля, погоду в Украине будет определять поле пониженного давления от циклона, который постепенно будет терять свою активность. Давление, как и температурные показатели, будет расти, а дождей станет меньше.

Местами ожидаются небольшие осадки, лишь на западе страны пройдет умеренный дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Влажная относительно теплая воздушная масса обусловит и подобную погоду – в западных областях пока будет ощутимо прохладнее.

Температура воздуха ночью по Украине составит 5-10 тепла, днем будет 13-18 по Цельсию. В западных областях ночью 1-6 тепла, днем 7-12 выше нуля. В Карпатах небольшой мокрый снег; температура ночью и днем около 0.

В Киевской области будет облачно, местами небольшой дождь. Температура по области ночью 5-10 тепла, днем 13-18 градусов. В Киеве ночью 7-9 тепла, днем 15-17 выше нуля.

Ночью и утром в северо-восточной части и большинстве центральных областей Украины туман; днем в Черкасской, Сумской и Черниговской областях местами грозы. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Ночью и утром 01 апреля в северо-восточной части и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", – предупредили синоптики.

Они также проинформировали о том, что в связи с осадками на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности).

Кроме того, 1 апреля будет продолжаться развитие половодья на Десне и ее притоках реках Снов и Сейм с суточной интенсивностью повышения уровней воды 1-10 см, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением пониженных участков поймы Десны возле Новгород-Северского и на р. Снов возле Сновска и переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин (Новгород-Северский, Черниговский районы Черниговской области).

