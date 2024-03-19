Дождь с мокрым снегом и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на среду, 20 марта

В среду, 20 марта, погода в Украине будет оставаться дождливой, однако на небе уже будет облачно с прояснениями. Также ожидаются ночные заморозки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. "Дождь, ночью с мокрым снегом, только в большинстве районов восточных областей, ночью в Киевской и Житомирской областях без существенных осадков", – сказано в прогнозе.

В южных и западных областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по стране будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла. В юго-восточной части Украины и на Закарпатье будет 7-12 градусов с отметкой "плюс". В Карпатах в среду ожидается снег, температура ночью от 1 до 6 мороза, а днем около 0.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается дождь.

Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем 3-8 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, а днем 5-7 тепла.

Также синоптики объявили предупреждение об угрозе схода лавин. Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 20 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, дожди в Украине будут идти еще несколько дней, а во второй половине этой недели воцарится теплая погода без осадков. В частности, на выходных температура воздуха днем установится на уровне +13 градусов.

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