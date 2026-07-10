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Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Домашнее мороженое
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Лучший летний десерт – однозначно мороженое. Готовить его можно из сливок, но нужно обязательно брать 33%. А для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты. А также можно добавить просто сгущенное молоко.

Как приготовить мороженое

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пломбира из сливок.

Ингредиенты:

  • сливки 33%
  • сгущенное молоко
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки до пиков, добавьте сгущенное молоко.

Сливки и сгущенное молоко

2. Выложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.

Готовое мороженое

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