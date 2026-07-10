Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом
1 минута
1,3 т.
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Лучший летний десерт – однозначно мороженое. Готовить его можно из сливок, но нужно обязательно брать 33%. А для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты. А также можно добавить просто сгущенное молоко.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пломбира из сливок.
Ингредиенты:
- сливки 33%
- сгущенное молоко
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки до пиков, добавьте сгущенное молоко.
2. Выложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.
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