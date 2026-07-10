Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

Лучший летний десерт – однозначно мороженое. Готовить его можно из сливок, но нужно обязательно брать 33%. А для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты. А также можно добавить просто сгущенное молоко.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пломбира из сливок.

Ингредиенты:

сливки 33%

сгущенное молоко

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки до пиков, добавьте сгущенное молоко.

2. Выложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.

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