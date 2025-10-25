Дома стоят пустыми: в селе на Ривненщине осталась только одна жительница. Видео

В селе Батьковцы, которое входит в состав Острожской громады на Ривненщине, постоянно живет только один человек. Единственная жительница, 76-летняя Фаина Якимчук, проживает здесь более полувека среди лесов Дерманско-Острожского национального природного парка.

Историю жизни Фаины Якимчук в программе"Село... где люди?" рассказал телеканал Общественное Ровно. Единственная жительница села поделилась с журналистами, что переехала из Ривне в Батькивцы 57 лет назад, когда в населенном пункте было 69 дворов и жили десятки семей. Теперь большинство домов превратились в пустоши, лишь несколько используют как дачи.

"Сейчас, как видите, одна осталась. Муж уже умер. Людей нет, а когда я пришла сюда у невестки, застала 69 дворов", 0 поделилась Фаина.

Староста Кутянкивського старостата Валентина Микитюк отметила, что в Батькивцах зарегистрировано 12 жителей, однако постоянно проживает в населенном пункте только госпожа Якимчук. Общественный транспорт не приезжает, а ближайший магазин в селе Кутянки, более чем в 10 км от Батькивцев. Продукты и все необходимое женщине приносят дети.

Также единственная жительница Батькивцев держит хозяйство, имеет кур, кошек и собак. Для детей и внуков навечно выращивает помидоры.

Несмотря на одиночество, госпожа Фаина не теряет оптимизма. Женщина имеет троих детей, пятерых внуков и шестерых правнуков. Она рассказывает, что летом все приезжают к ней на каникулы, чтобы отдохнуть на природе.

"Как лето, каникулы, то очень много детей у меня. Потому что все детки и большие, и маленькие приезжают, потому что здесь воздух, природа", 1 рассказывает женщина.

Хотя дети предлагают забрать Фаину к себе, покидать село она не планирует.

"Меня просят, что "мама, иди к нам". К дочери я, тем более, не пойду. Потому что я жила с молодости в городе, мне тяжело было привыкнуть уже к сельскому, а сейчас к городскому. А к детям тоже не хочу".

