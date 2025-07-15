92-летняя пенсионерка показала украинский образ, который очень долго прятала в шкафу, и стала сенсацией. Фото и видео

92-летняя бабушка стала звездой нового видео украинского блогера Николаса Кармы, который известен в сети благодаря своей рубрике "Сколько стоит ваш Look". Она вышла в люди во впечатляющем национальном аутфите и пленила сердца юзеров не только своим внешним видом, но и энергией.

Видео дня

Пенсионерка призналась, что уже и не помнит, где брала все элементы своего образа, ведь покупала их очень давно и долгое время никуда не одевала. Соответствующий ролик интернет-деятель обнародовал на личной странице в Instagram.

"Это давно было. Все то, что я имею, то все со времен, когда было Польское государство. Мне уже 92 года. Но я в этом не ходила, спрятала. Не знаю почему. Уже не прячу", – поделилась бабушка.

Пенсионерка вышла на прогулку в рубашке с объемными рукавами и красной вышивкой, которую скомбинировала с черной юбкой с цветочным орнаментом. Аутфит она дополнила жилеткой и светлым платком.

Бабушка покорила сердца подписчиков Николаса Кармы. В комментариях под видео юзеры признались, что невероятно восхищаются внешним видом женщины и пожелали ей долгих и счастливых лет жизни:

"Взрослая бабушка, а душа молодая".

"Ну бабушка одета просто огонь. Побольше такого контента. Те "недогучи" с губами и близко не стояли рядом с такой женщиной. 92 года. Так хочется чтобы старость в Украине была легкой".

"Невероятная госпожа почтенная, бойковский аутентичный строй, коломыйки волшебные. Многая лета в здоровье прожить хотя бы еще до 100 лет бабушке!"

"Какая же волшебная эта бабушка! Невозможно не восхищаться".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 65-летняя модель в центре Львова поразила украинцев своим образом и манерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!