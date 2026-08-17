"Должность главнокомандующего всегда будет мишенью": Драпатый заявил об информационных атаках на него и его семью с использованием ботосетей

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый стал объектом скоординированной информационной кампании с привлечением сетей ботов. Информационное давление на него и его семью началось еще в первые дни после назначения.

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Об этом сам главнокомандующий сообщил на своей официальной странице в Facebook. Целью этих атак он считает попытку подорвать доверие внутри государства и посеять раскол между армией и обществом.

Михаил Драпатый отметил, что часть таких атак носит скоординированный характер и осуществляется с помощью бот-сетей. Он поблагодарил Министерство цифровой трансформации за их выявление и блокировку, подчеркнув, что эта работа продолжается.

Главнокомандующий отдельно подчеркнул, что члены его семьи не делают публичных заявлений и не дают официальных комментариев, а также не уполномочивали никаких лиц выступать от их имени. По его словам, любые заявления или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности.

Он призвал всех ответственно относиться к информации и не распространять непроверенные данные.

"Прошу соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенную информацию. У нас одна общая цель – приближение победы. На ней сосредоточен сейчас я, и на ней прошу сосредоточить усилия каждого", – резюмировал Драпатый.

Напомним, назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вызвало бурную реакцию у российских пропагандистов. Во многих их публикациях звучит мнение, что он может быть для России более опасным противником, чем его предшественник.

Как писал OBOZ.UA, вскоре после назначения в сети начали распространяться фейковые сообщения от имени Михаила Драпатого. В связи с этим Генеральный штаб призвал пользоваться только проверенными источниками информации.

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