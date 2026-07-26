В сети появились фейковые сообщения от имени Драпатого: Генштаб выступил с заявлением

В сети начали распространяться фейковые сообщения, якобы исходящие от имени Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого. В Генеральном штабе призвали представителей СМИ и общественность получать информацию только из проверенных источников.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что официальными страницами Михаила Драпатого являются только аккаунты в Facebook, сети X и Viber.

В Генштабе призвали журналистов и граждан быть внимательными при получении информации от имени военного руководства.

В Генеральном штабе призвали не распространять непроверенные сообщения и обращаться только к достоверным источникам информации.

"Просим пользоваться исключительно проверенными источниками информации", — призвали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заявление нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого об отсутствии у россиян права на существование вызвало настоящий психоз среди граждан страны-агрессора. Украинский военачальник подчеркнул, что Россия представляет собой постоянную угрозу и её невозможно воспринимать как нормального соседа.

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