'Доказывает преданность поступками': в сети вспомнили, как Андрей Крищенко в 2014 году сорвал триколор в Горловке и отбивался от захватчиков. Видео

В сети вспомнили события апреля 2014 года в Горловке Донецкой области, где тогдашний руководитель городской милиции Андрей Крищенко оказал сопротивление во время штурма отделения. Речь идет об эпизоде, когда он сорвал российский триколор и вместе с коллегами отражал атаки вооруженных захватчиков.

Соответствующее сообщение опубликовал в Facebook Кирилл Правдоруб. Он обнародовал кадры сопротивления в Горловке. На видео, снятом в апреле 2014 года вооруженные оккупанты вместе с местными пытались штурмовать здание милиции.

На тот момент Крищенко возглавлял городское подразделение и сорвал с крыши российский флаг. Кроме того, он вместе с несколькими коллегами организовал оборону отделения, не позволяя захватить оружие.

"Начало российской войны. Двенадцать лет назад, 14 апреля 2014 года, Украину облетели кадры героического сопротивления в Горловке. Завезенные из России военные при поддержке местных алкашей штурмуют отделение милиции. Тогдашний руководитель Андрей Крищенко срывает с крыши триколор, вместе с несколькими коллегами отстреливается от террористов, не давая им захватить оружие", – написал автор сообщения.

Первые попытки штурма происходили еще с 12 апреля. Несмотря на сопротивление, вечером 14 апреля, после того, как часть личного состава перешла на сторону нападающих, здание захватили россияне. Сам Крищенко, получив ранения, сумел вырваться от толпы.

Впоследствии Крищенко был заместителем мэра Киева Виталия Кличко, а сейчас служит заместителем командира 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Сейчас он выполняет задачи вблизи Горловки.

О событиях начала российско-украинской войны вспомнил и Орест Криштафович. По его словам, Крищенко одним из первых начал оказывать сопротивление россиянам.

"В первые дни захватов, Андрей Крищенко, который тогда руководил городской милицией, не дал снять украинский флаг и стал одним из тех, кто первым оказал сопротивление оккупантам. Прошло время, но его выбор не изменился. После работы в киевской мэрии Крищенко снова вернулся к борьбе. Есть люди, которые доказывают свою преданность стране не словами, а поступками – и он среди них", – отметил он.

