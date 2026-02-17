Добросовестно выполнял воинский долг: в больнице умер воин Олег Шишман из Фастова

В больнице умер военнослужащий Олег Шишман – уроженец Артемового на Донетчине, который после оккупации родного города вынужденно переехал вместе с семьей в Фастов Киевской области. Он служил в ВСУ водителем-электриком подвижной ремонтной мастерской беспилотных авиационных комплексов.

Видео дня

Трагическую новость сообщил Фастовский городской совет. Пресс-служба рассказала в Telegram-канале, что сердце нашего защитника перестало биться в воскресенье, 8 февраля.

Что известно о воине

Шишман Олег Юрьевич родился 17 августа 1977 года в городе Артемово Донецкой области. Получил среднее специальное образование, в 1995 году окончил ПТУ № 89 города Торецк, получив специальность электрослесаря.

Из-за российской агрессии переехал в Киевскую область как внутренне перемещенное лицо.

В апреле 2025 года мужчину призвали в ряды Вооруженных сил Украины. Службу он проходил в должности водителя-электрика подвижной ремонтной мастерской БпАК взвода обслуживания и ремонта беспилотных систем.

"Добросовестно выполнял воинский долг, обеспечивая боеспособность подразделения и приближая нашу Победу", – отметили в горсовете.

У 48-летнего Шишмана остались жена Светлана, двое сыновей Максим и Иван, сестра.

"Разделяем с семьей боль невосполнимой потери. Не простим врагу ни одной потерянной души... Прощание с Героем состоится 17 февраля, во вторник, в 12:00 возле Храма Святого Николая на площади Победы. Похоронят бойца на Бондаревском кладбище", – сообщили представители местной власти.

17 февраля в Фастовской громаде объявлено Днем траура.

Как писал OBOZ.UA:

– 5 февраля во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Евгений Педько. У воина был позывной "Борода"; он стал на защиту Украины в апреле 2022 года.

– Ранее в боях на Донетчине погиб 26-летний защитник из Винницкой области Виталий Мазур. Офицер 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады погиб в бою, оставшись верным военной присяге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!