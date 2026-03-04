Цены на газ в Украине подскочили на 20%: повлияет ли это на платежки для населения

В Украине рыночная (оптовая) цена на природный газ выросла на 20% и достигла 27 800 грн за тыс. куб. м из-за сокращения предложения и влияния войны на Ближнем Востоке. Однако это не касается бытовых потребителей, ведь для населения действует фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр и законодательный мораторий на повышение цен на период военного положения.

Видео дня

О повышении стоимости пишет ExPro Consulting. Важно подчеркнуть, что это не цена газа для населения. Рост касается внутреннего оптового рынка, где газ покупают трейдеры, промышленные потребители и поставщики, а не домохозяйства.

Цена 27 800 грн/тыс. куб. м формируется на внутреннем рынке и соответствует примерно $536 за тыс. куб. м без НДС или €43,2/MWh. В то же время в Европе газ стоит еще дороже – до €65,5/MWh, что является максимумом с января 2023 года.

Однако бытовые потребители в Украине покупают газ не по биржевым котировкам, а по фиксированным годовым тарифам, которые утверждены государством и защищены мораторием на период военного положения. Основной причиной скачка цен стало опосредованное влияние войны на Ближнем Востоке.

После эскалации боевых действий были нарушены мировые поставки сжиженного природного газа (LNG). В частности, Катар – один из крупнейших экспортеров СПГ в мире временно остановил производство, а экспорт из региона Персидского залива осложнился из-за атак на танкеры в Ормузском проливе.

Сокращение предложения СПГ на мировом рынке спровоцировало резкий рост цен в Европе, что автоматически отразилось и на украинском оптовом сегменте. Дополнительным фактором подорожания стало сокращение внутреннего предложения. Большинство частных газодобывающих компаний еще в феврале продали объемы ресурса на март, поэтому в начале месяца на рынке остался ограниченный круг продавцов.

Среди них – "Укрнафта" и "Укрнефтебурение", которые реализуют газ через Украинскую энергетическую биржу. В частности, "Укрнефтебурение" продала мартовский ресурс по цене 27 840 грн/тыс. куб. м с НДС, что подтвердило общий рыночный тренд.

Почему это не повлияет на платежки украинцев

Для населения в Украине действует совсем другая система ценообразования. Базовыми являются годовые тарифы, а не месячные или биржевые. Сейчас на рынке работает 8 поставщиков, однако 98% бытовых потребителей (более 12 млн домохозяйств) получают газ от "Нафтогаза".

Действующий тариф для населения составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать как минимум до апреля 2026 года. Его пересмотр запрещен законом на период действия военного положения – так же, как и тарифов на доставку газа.

В правительстве и в "Нафтогазе" признают, что в мирное время удерживать фиксированную цену будет сложно. Международные партнеры уже сейчас настаивают на подготовке плана постепенного перехода к рыночным тарифам после завершения войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Европейском Союзе (ЕС) могут возобновить дискуссию о целесообразности полного запрета импорта российского газа. Это может стать следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке, где Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на обстрелы со стороны США и Израиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!