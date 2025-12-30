'Добавить в жизнь больше радости': Фонд Рината Ахметова устроил новогодний праздник для детей-переселенцев из Мариуполя

Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать детей. Новогодние поздравления также получили дети-переселенцы из Мариуполя, которые сейчас проживают в Днепре. Мероприятие состоялось в рамках традиционной Новогодней Акции программы "Ринат Ахметов – Детям!". Уже 25 лет она является символом заботы и поддержки.

Мариупольским детям подготовили насыщенную программу: увлекательные квесты, командные игры, фотозону и море ярких эмоций, сюрпризов и новогоднего настроения.

"Очень большое спасибо Ринату Ахметову и его команде за то, что вы это делаете и дарите нам такие моменты радости. Это нас подзаряжает и дает нам надежду на лучшее", – говорит Оксана, мама участников мероприятия.

"Программа для детей очень хорошая, моя дочь в восторге! Аниматоры, выступление певца, подарки. Детям нужно делать детство счастливым. Мы очень благодарны Фонду за то, что для нас, мариупольцев, проводят такие мероприятия", – делится впечатлениями Дарья, мама участницы мероприятия.

Вместе с аниматорами и сказочными героями дети с головой окунулись в атмосферу радости: веселились, танцевали, пели и радовались каждому мгновению.

"Здесь были аниматоры, песни, различные развлечения. Но больше всего мне понравились фокусы – было очень интересно", – рассказывает 6-летняя Аделина.

"Мне понравилось, что аниматоры так классно ладят с детьми. Здесь было много моих друзей, и это еще больше подняло настроение. Такие мероприятия очень важны для нас, потому что сейчас тяжелые времена и хочется добавить в жизнь немного больше радости", – говорит 14-летняя София.

Также дети были в восторге от концерта, который им устроил Никита Алексеев.

"Сейчас мы закладываем им тот фундамент, который поможет в будущем с теплом вспоминать свое детство. И я тоже, как батарейка, заряжаюсь от них. Они смеются, радуются, радуются. Именно благодаря таким моментам действительно чувствуешь себя счастливым", – говорит певец.

Новогодние активности состоялись в объекте социального жилья для переселенцев из Мариуполя, обустроенном Фондом Рината Ахметова. Фонд системно поддерживает мариупольцев, создавая комфортные условия для жизни и праздничные события.

"Мы искренне благодарны Фонду за заботу о наших детях. Фонд является системным и постоянным партнером Мариупольского городского совета и всей громады города Мариуполя", – отметил Александр Халявинский, руководитель Центра поддержки мариупольцев в Днепре.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая длится непрерывно уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние поздравления для детей из уязвимых категорий, а также для тех, кто пострадал от последствий войны России против Украины.

