До конца следующей недели в Украине ожидается до 20 градусов мороза: в каких регионах будет холоднее всего. Карта

В Украине до конца следующей недели ожидается до 20 градусов мороза. Холоднее всего будет во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Соответствующую карту прогноза публикует Укргидрометцентр. Также синоптики предупреждают о небольшом снеге на всей территории страны.

Теплее всего будет в Одесской области. Там ожидается до минус 7 градусов.

По прогнозам синоптиков с 22 по 25 января существенных изменений в погоде не ожидается: сильные морозы сохранятся, но температур ниже -20 °C пока не прогнозируют.

Синоптики пока не берутся точно сказать, когда температура начнет расти. До конца недели холод удержится. Предположительно, после 25 января морозы несколько ослабнут – до -5...-7°C, но это лишь предварительные оценки.

Арктическая погода в Украине

По прогнозам синоптиков, 19 января в Украине сохранится морозная погода, арктический воздух и мощный антициклон с северо-востока. Давление будет расти, а прояснения будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

В ночное время суток синоптики прогнозируют до 20 градусов мороза, в северной части местами до 25 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут до -14 градусов, а на юге и юго-востоке страны будет 4-9 градусов мороза.

Ощущение холода будет усиливать преимущественно северо-восточный ветер. Осадков в ближайшее время не предвидится, только в Крыму и Приазовье местами выпадет небольшой снег .

Стоит отметить, что, параллельно с регулярными российскими террористическими атаками на энергетическую инфраструктуру, Киев продолжает страдать от одних из самых сильных за последние годы морозов. Экстремально низкая температура в столице продержится еще около двух недель.

