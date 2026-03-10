Укрытия должны появиться в каждом новом доме: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует систему гражданской защиты. Кроме того новый закон вводит обязательное строительство укрытий во всех новых жилых зданиях и инфраструктурных объектах.

Видео дня

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины. Также закон (полный текст) вводит создание сети современных центров безопасности в общинах и интегрирует схемы защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.

Также на сайте Рады говорится, что закон уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства. Кроме того, в общинах должны создать сеть современных центров безопасности. Новый закон вводит цифровизацию учета аттестованных пожарно-спасательных подразделений и аварийных служб. А устаревшие нормы и терминологические несогласованности в законодательстве были устранены.

Закрытые укрытия – штрафы

В Украине в 2025 году ввели новые штрафы за нарушение правил содержания и использования укрытий, о чем писал OBOZ.UA. Соответствующий закон предусматривает административную и даже уголовную ответственность для тех, кто не обеспечивает доступ к защитным сооружениям или содержит их в непригодном состоянии .

Наказание будет касаться руководителей учреждений или организаций, на балансе которых находятся укрытия. За недопуск людей в укрытие предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн. Если же нарушаются правила содержания укрытий и поэтому они становятся непригодными, штраф составит от 2550 до 5100 грн, а за повторное нарушение в течение года – от 5100 до 8500 грн.

В случае, если такие нарушения приведут к гибели людей или тяжелым последствиям, может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Необходимость усиления ответственности объясняют проблемами с доступностью укрытий.

По результатам исследований, значительная часть хранилищ, обозначенных на картах, или закрыты, или вообще не существуют, а многие открытые помещения не соответствуют минимальным требованиям – там не хватает вентиляции, воды, мест для сидения или условий для людей с инвалидностью. В связи с этим власти планируют провести инвентаризацию укрытий и создать специальный реестр таких объектов.

Ранее OBOZ.UA писал, как в Киеве охранник подземного паркинга не пустил людей в укрытие. Во время вражеского массированного обстрела он ограничил доступ горожанам в помещение, где находились припаркованные автомобили. Правоохранители привлекли его к ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!