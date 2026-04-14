Некоторых украинцев освободили от уплаты коммунальных услуг: Зеленский подписал закон

В Украине владельцев разрушенного или поврежденного жилья освободили от уплаты коммунальных услуг, если дом непригоден для проживания. Начисления не будут осуществляться во время военного положения и еще год после его завершения.

Видео дня

Об этом говорится в законопроекте №13155, который 14 апреля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Новый закон регулирует сразу несколько важных вопросов, которые годами вызывали возмущение среди украинцев.

Главное нововведение – отмена начисления платы за управление многоквартирным домом, если здание повреждено или разрушено настолько, что не может использоваться. Это означает, что

жители не будут платить за содержание дома;

не будет начисляться плата за услуги, которые фактически не предоставляются;

останавливаются платежи на период восстановления жилья.

Закон распространяется на владельцев жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, пострадало от террористических актов или диверсий или стало непригодным для проживания из-за войны. Речь идет не только о полностью разрушенных домах. Даже частичные повреждения – например, отдельных квартир или мест общего пользования могут стать основанием для освобождения от оплаты, если это делает невозможным эксплуатацию жилья.

Чтобы прекратить начисление платежей, необходимо официально подтвердить факт повреждения или разрушения жилья. Закон четко определяет механизм:

проводится обследование объекта;

фиксируется его состояние (поврежден или уничтожен);

вносится соответствующая информация в реестры;

на этом основании прекращается начисление платежей.

Новые правила будут действовать в течение всего военного положения и еще один год после его завершения или отмены. Даже после окончания боевых действий украинцы будут иметь время на восстановление жилья без дополнительного финансового давления.

Освобождение граждан от оплаты не означает, что коммунальная система останется без финансирования. Закон предусматривает механизмы компенсации для поставщиков услуг. В частности, расходы планируют покрывать за счет:

государственного бюджета;

международной финансовой помощи;

будущих репараций от РФ.

Отдельное внимание уделено контролю за начислениями. Управляющие многоквартирных домов обязаны регулярно отчитываться перед совладельцами и объяснять структуру начислений

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!