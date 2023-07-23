До +32, но облачно: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 июля

Новая неделя в Украине начнется с сухой и жаркой погоды. В понедельник, 24 июля, ожидается до +32 градусов тепла, однако временами будет облачно.

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Такой прогноз озвучили в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, осадков не предвидится, ветер юго-западный, 7-12 м/с, возможна переменная облачность.

Ночью +12 +17, на юге +17 +22, днем +24 +29, на Закарпатье и юге до +32.

На Киевщине 24 июля будет преобладать переменная облачность.

Без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с.

Ночью +12+17, днем +24 +29. В Киеве ночью +15 +17, днем +27 +29.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По мнению синоптики, в конце июля и начале августа погода останется нестабильной. Не предвидится ни долговременной жары, ни продолжительного антициклона.

– Осетровое полнолуние в августе изменит жизнь нескольких знаков зодиака, считают астрологи. Энергетика в этот день будет просто запредельной.

– Астрологи обещают в августе Козерогам выгоду, а Овнам – развлечения. Подробный гороскоп читайте по ссылке.

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