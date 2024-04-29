До 25 градусов тепла и почти без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, погода в Украине будет теплой и малооблачной. В последний день месяца осадков почти не ожидается, только в Крыму ночью пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер будет северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с, а в юго-восточной части днем местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью по стране составит 4-9 градусов, на юге и востоке Украины – 8-13 тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов, а на Закарпатье – до 25 по Цельсию.

Тем временем на высокогорье Карпат ночью столбики термометров покажут 0-5 градусов тепла, днем – 13-18 с отметкой "плюс".

В Киевской области будет малооблачно и без осадков. Температура ночью по региону будет от 4 до 9 градусов, днем 18-23 тепла. В Киеве ночью будет 7-9 градусов, а днем около 20 градусов по Цельсию.

Также синоптики предупредили, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Как сообщал OBOZ.UA, на майские праздники в Украине ожидается теплая погода, температура воздуха поднимется до +24 градусов. Однако в некоторых регионах прольются дожди.

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