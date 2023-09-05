Днепр – он или оно? Как правильно сказать по-украински о городе и реке

В большинстве случаев украинцы определяют род собственных названий в соответствии с родом общего названия, это касается городов, рек, стран. Но большинство забывают, что такой способ можно использовать только для слов иноязычного происхождения.

Видео дня

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, как будет Днепр – он или оно. По словам филолога, Днепр имеет мужской род.

Несмотря на то, что Днепр – это город или название реки, правильно говорить: "Днепр широкий/глубокий или густонаселенный". То есть – это только мужской род.

По родовому признаку нужно определять род иноязычных неизменяемых географических названий.

К примеру, экзотический Бали имеет мужской род, потому что это остров. Полноводная Миссисипи – женский род, потому что река.

Днепр – это украинское склоняемое слово. Можно говорить Дніпра, Дніпру, Дніпром, на Дніпрі.

Языковед подчеркнул, что Днепр – это как имя Петр, то есть имеет мужской род и не имеет значение, город это или река.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как правильно сказать по-украински "сгорать со стыда".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.