Для тех, кто не сдал НМТ: 'Метинвест Политехника' объявил набор на профессиональное предвысшее образование

Для выпускников школ, которые не сдали НМТ, но хотят получить современное техническое образование и сделать первый шаг к карьере, есть другие возможности для обучения. Одна из них – профессиональное предвысшее образование по степени профессионального младшего бакалавра, которую предлагает первый в Украине частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника".

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Университет предлагает поступающим шесть образовательных программ. Все они максимально адаптированы к потребностям бизнеса и охватывают направления, критически важные для индустриального развития Украины – от металлургии и прикладной механики до автоматизации, робототехники и электрической инженерии. Обучение происходит в тесной связи с производством: студенты проходят практическую подготовку непосредственно на предприятиях Группы "Метинвест", получая навыки, соответствующие запросам современной промышленности.

Формат обучения сочетает очное и дистанционное обучение. Предусмотрена также дуальная форма получения образования – сочетание обучения с работой на производстве. Благодаря этому студенты смогут не только получить знания, но и сразу применять их на практике и строить карьеру.

Стоимость одного года обучения составляет 17 560 грн, есть возможность рассрочки. Для студентов предусмотрено проживание в общежитии. Поступление для всех – без НМТ, по упрощенной процедуре. После завершения обучения каждый выпускник может рассчитывать на полное содействие в трудоустройстве.

Отдельные студенты будут иметь возможность учиться по заказу предприятий Группы "Метинвест": для них после завершения программы предусмотрено продолжение обучения в университете на уровне высшего образования, а также реальные карьерные перспективы в экосистеме "Метинвеста".

"Открытие нового уровня образования в "Метинвест" Политехнике – это не просто альтернатива для тех, кто не сдал НМТ. Это полноценный старт профессиональной жизни для молодежи, которая готова работать, учиться и стать частью индустриального возрождения Украины. Мы создали программы, которые соответствуют требованиям производства, и обеспечили условия, при которых образование становится доступным и практичным с первого дня", – говорит ректор "Метинвест" Политехники Александр Поважный.

Как известно, университет основала компания "Метинвест" Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас в вузе продолжается четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру. В этом году вуз упростил процедуру для поступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников – участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников "Метинвеста" уже стали студентами горно-металлургического вуза.