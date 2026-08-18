Министерство обороны Украины изменило механизм планирования тыловых закупок, чтобы сократить задержки с поставками необходимых товаров для Сил обороны. В частности, в отношении горючего отменили необходимость повторного согласования перечня закупок в связи с изменением рыночной цены, а для других тыловых товаров установили допустимое превышение ожидаемой стоимости на уровне не более 10%.

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О соответствующих изменениях сообщило Министерство обороны Украины. Новый порядок утвержден в обновленной Инструкции по планированию тыловых закупок.

Отныне подход к закупкам становится более гибким, отметили в ведомстве. Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник подчеркнул, что ключевым приоритетом министерства является своевременное обеспечение военных необходимыми товарами, а также их надлежащее качество и закупка по наилучшей возможной цене.

"Такой механизм позволяет проводить закупки без лишних задержек и при этом не допускает искусственного завышения цен или неэффективного использования бюджетных средств", — отметил Баник.

Почему поставки тыловых товаров могли задерживаться

Ранее перед проведением закупок перечень тыловых товаров и их ориентировочную стоимость согласовывали в Минобороны. Проблема возникала в тех случаях, когда между утверждением перечня и проведением тендера цены на рынке менялись.

Из-за этого закупку не всегда удавалось провести по актуальной цене. Перечень приходилось повторно согласовывать, что создавало дополнительную бюрократическую процедуру и могло задерживать поставки товаров в воинские части.

Речь идет, в частности, о топливе, продуктах питания, вещевом обеспечении, маслах и других товарах, необходимых для повседневного функционирования Сил обороны.

Как изменили порядок закупки топлива

В отношении топлива Минобороны отменило обязательное повторное согласование перечня в случае изменения рыночной стоимости.

Теперь, если цена на бензин, дизельное топливо или авиационный керосин изменилась, закупку можно проводить по актуальной стоимости без повторного согласования всего перечня.

При определении цены также будут учитываться актуальные биржевые котировки и международные ценовые индикаторы, в частности Platts и ARGUS. Это должно позволить быстрее реагировать на колебания стоимости топлива на рынке.

Что изменилось для других тиловых товаров

Для других категорий товаров Минобороны ввело ограничение, которое должно предотвратить необоснованный рост стоимости закупок.

Ожидаемая цена товара в тендере не может превышать более чем на 10% ориентировочную стоимость, на основе которой формировался перечень.

Таким образом, поставщики получают возможность участвовать в закупках даже при определенном росте рыночных цен, но в то же время устанавливается предел, который должен предотвратить искусственное завышение стоимости и неэффективное использование бюджетных средств.

В Минобороны отмечают, что если по отдельным позициям возникнет потребность в дополнительных средствах, разницу можно будет покрыть за счет экономии, полученной при закупках других товаров и услуг.

Параллельно проводится цифровизация учета топлива

Изменения в правилах тыловых закупок являются частью более широкой работы Минобороны по оптимизации логистики.

Ранее ведомство сообщало, что воинские части ВСУ перешли на цифровой учет горюче-смазочных материалов в системе управления логистическим обеспечением.

Благодаря этому информация об остатках и движении топлива хранится в единой системе, а заявки на его поставку можно обрабатывать значительно быстрее – не в течение нескольких недель, а за несколько часов или суток.

В результате новый механизм тыловых закупок должен одновременно сократить бюрократические задержки из-за колебаний цен и сохранить контроль за обоснованностью расходов из государственного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны продолжает работать над улучшением продовольственного обеспечения военнослужащих. Так, военное ведомство утвердило обновленные стандарты на индивидуальные рационы питания. И теперь, помимо обычных суточных полевых наборов продуктов — в народе их называют сухими пайками, — для военных можно будет закупать халяльные и кошерные сухие пайки.

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