Для пострадавших от войны детей открыли регистрацию на летнюю смену 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, в Международный день защиты детей, Фонд Рината Ахметова открывает регистрацию на летнюю смену "Блогер Кэмп". Проект в формате детского лагеря обеспечивает психологическую реабилитацию, отдых и восстановление детей 10-16 лет, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине.

Зарегистрируйтесь до 21 июня 2024 года здесь: https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Смена пройдет с 12 по 21 июля 2024 года в Закарпатье. Участие в проекте бесплатное.

В "Блогере Кемпе" с детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", наставники и команда Фонда. Интересные мастер-классы, игры и новые друзья помогут участникам научиться преодолевать стресс и последствия пережитого во время войны, справляться со страхами. Дети овладеют действенными техниками, которые помогут быть сплоченными и верить в себя и свое будущее.

К участию приглашаются:

— дети, которые были возвращены в Украину после незаконного вывоза в Россию;

— дети, потерявшие родителей во время войны;

- дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

- дети опекунов и усыновителей;

- дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

- дети с деоккупированных территорий;

— дети, пострадавшие от боевых действий.

Приоритет будет предоставляться детям, которые не были участниками "Блогера Кемпа" в 2023 и 2024 годах.

В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили около 5000 детей со всей страны.

Следите за ходом изменений и новыми анонсами https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam