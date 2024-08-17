Для мариупольцев во Львове проходит выдача проднаборов от Фонда Рината Ахметова

В гуманитарном хабе "ЯМариуполь" во Львове вынужденные переселенцы продолжают получать помощь. Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами длительного хранения. Это одно из важных направлений системной поддержки Фонда эвакуируемым из Мариуполя людям.

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В течение лета через центры поддержки "Ямариуполь" Фонд передал переселенцам 20 тысяч продуктовых наборов. В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

В течение 2022-2023 годов для центров Ямариуполь в разных городах Фонд Рината Ахметова направил более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.