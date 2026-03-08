Для ленивых: названы четыре породы собак, за которыми легко ухаживать

При выборе собаки-компаньона учитывается много факторов, от внешнего вида и темперамента до требований к уходу и физическим упражнениям.

Видео дня

Аксель Лагеркранц, генеральный директор Pets4Homes, крупнейшей британской платформы для домашних животных, поделился своим мнением относительно неприхотливых пород собак, которые подойдут для очень занятых или просто ленивых хозяев, пишет Express.

"Собаки, которые не требуют особого ухода, обычно имеют короткую шерсть, которая почти не линяет, а это означает меньше времени, потраченного на расчесывание и пылесос. Они также, как правило, имеют спокойный характер и умеренный уровень энергии, поэтому вам не нужно будет ежедневно выделять часы на физические упражнения", – отметил он.

По мнению специалиста, четыре конкретные породы являются простыми вариантами для потенциальных владельцев собак.

"Если вы ищете спокойного компаньона, такие породы, как французский бульдог, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, такса и грейхаунд, прекрасно подойдут", – отметил Аксель.

Он продолжил: "Французские бульдоги и кавалеры прекрасно адаптируются к жизни в квартире, и они будут вполне довольны короткими прогулками и большим количеством времени на объятия".

"Таксы маленькие, но крепкие и не требуют особого ухода. Борзые могут выглядеть так, будто им нужно много физических нагрузок, но на самом деле они достаточно спокойны", – объяснил специалист.

Аксель отметил, что борзые обычно предпочитают "несколько коротких всплесков активности, после которых идет длительный сон". Благодаря своей независимой природе, они "комфортно чувствуют себя в одиночестве некоторое время".

Несмотря на то, что французский бульдог, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, такса и грейхаунд считаются породами, не требующими особого ухода, у всех собак есть фундаментальные потребности для обеспечения их счастья.

Ежедневные прогулки, игровые сессии и регулярные ветеринарные осмотры одинаково важны для сохранения их психологического и физического благополучия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что ваша собака страдает от боли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.